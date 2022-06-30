В Эладе ребенка забыли в машине: девочка находится в критическом состоянии

Ребенок был оставлен в машине на несколько часов. Температура в Эладе составляет около 31 градуса по Цельсию (примерно 88 градусов по Фаренгейту).

Девочка находится в критическом состоянии после того, как ее, по всей видимости, оставили в машине в центральном городе Элад.

Девочка в возрасте около 6 месяцев доставлена в детский медицинский центр Шнайдер в Петах-Тикве.

По данным СМИ, первоначальное расследование показало, что отец девочки приехал на машине в коллель.

Мужчина вышел из машины, видимо, забыв, что там находится ребенок.

Друг отца ребенка попросил одолжить машину, и в этот момент он обнаружил ребенка.

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