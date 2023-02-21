Депутатам Кнессета показали иранские дроны, которыми рф атакует Украину

Во время визита в Киев депутаты Кнессета Зеэв Элькин и Йоэль Эдельштейн смогли лично увидеть иранские дроны-камикадзе, ударам которым подвергается Украина со стороны россиян.

Об этом сообщил в своем Telegram посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Так, на опубликованных фотографиях видно, как израильская делегация смогла увидеть иранские беспилотники.

«По приглашению министерства обороны Украины посмотрели сегодня вместе с депутатами Кнессета на иранские дроны, используемые Россией в войне против Украины», — сообщил Бродский.

Израильский дипломат в очередной раз подчеркнул, что Иран является угрозой не только для Израиля, но и для Украины, и всего мира.

Напомним, 20 февраля депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн и Зеэва Элькин приехали в Киев. Там они провели встречу с президентом страны Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым, в ходе которой обсудили с украинским руководством пути помощи Украине.

До этого в Украине побывал с официальным визитом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Глава израильского МИДа посетил Бучу и Бабий Яр и провел переговоры с Владимиром Зеленским и своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Также политик объявил об открытии израильского посольства в Украине. Это был первый визит представителя Израиля с начала российского вторжения в Украину.

Ранее «Курсор» приводил заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что Иран стремится к уничтожению Государства Израиль и угрожает не только его безопасности, но и стабильности Европы и мира в целом. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он предложил международному сообществу объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.