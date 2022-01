Израильские стартапы в декабре привлекли 2,1 миллиарда долларов

В декабре 2021 года израильские стартапы привлекли 2,1 миллиарда долларов. Цифра может быть больше, поскольку некоторые компании предпочитают оставаться в секрете и иногда не афишируют полученные инвестиции.

Израильские частные технологические компании привлекали более 2 миллиардов долларов каждые девять из последних десяти месяцев, а в октябре привлекли рекордные 3 миллиарда долларов.

Итого, израильские технологические компании привлекли 17,8 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2021 года.

По данным за октябрь, ноябрь и декабрь, сумма, полученная в этом году, составляет до 25,7 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает прошлогоднюю цифру в 10 миллиардов долларов. Это само по себе является рекордом.

В декабре завершившиеся крупные раунды финансирования возглавляла компания по кибербезопасности Claroty, которая привлекла 400 миллионов долларов.

Компания по выращиванию культивируемого мяса Future Meat привлекла 347 миллионов долларов, B2B финтех-компания Tipalti привлекла 270 миллионов долларов, а компания по переработке отходов UBQ Materials привлекла 170 миллионов долларов.

Компания по обеспечению безопасности API Noname Security привлекла 135 миллионов долларов, First Digital Bank (One Zero) — 120 миллионов долларов, а компания Cycognito, занимающаяся кибербезопасностью, — 100 миллионов долларов.

В ходе других крупных раундов финансирования в декабре компания Ermetic, занимающаяся безопасностью и доступом, привлекла 70 миллионов долларов, платформа безопасности электронной почты Ironscales — 64 миллиона долларов, а компания, занимающаяся облачной безопасностью, Dazz — 60 миллионов долларов.

Финтех-компания Mesh привлекла 50 миллионов долларов, охранная компания Torq привлекла 50 миллионов долларов, а компания Guardio, занимающаяся безопасностью просмотра веб-страниц, привлекла 47 миллионов долларов.

