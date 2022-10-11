Израильские туристы попали в снежную бурю в горах Непала: что известно

За последние пару недель спасателям уже пришлось эвакуировать из опасных мест в горах Непала несколько израильских туристических групп.

В районе Долпо (Северо-Западный Непал) трое израильских туристов попали в снежную бурю. Но, к счастью, они вовремя связались со спасателями и были эвакуированы с опасной точки.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Израильские экстремали выдвинулись в горный поход в районе Долпо, но их врасплох захватила снежная буря. Туристы планировали вернуться в деревню, с которой вышли, но погодные условия и наступления темноты им не позволили. Израильтяне разбили на снегу палатку для ночлега. Оттуда они связались с израильской спасательной командой «Rescue one», которая сегодня забрала их из опасного района.

Спасатели отметили, что в последние пару недель им уже пришлось эвакуировать из опасных мест в горах Непала несколько израильских туристических групп. Последнее время там бушует сильная непогода, большинство дорог перекрыто из-за оползней, проливных дождей и метелей, туристов приходится эвакуировать на вертолете.

«Курсор» писал ранее, что из долины Марха был эвакуирован 27-летний гражданин Израиля, который стал задыхаться в высокогорной местности. После напряженной и сложной спасательной операции он был доставлен в город Лех.

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