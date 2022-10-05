В Гималаях сошла лавина: несколько погибших и десятки пропавших

Государственные органы по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям заявили, что количество погибших может возрасти.

В индийских Гималаях в результате схода лавины погибли четыре альпиниста, еще десятки людей находятся в снежной ловушке.

Об этом сообщает издание Reuters.

Инцидент произошел на высоте 4880 метров. В группе было 40 человек, из них 7 инструкторов по альпинизму. Около 12 человек уже спасены, остальные находятся в ловушке в расщелине.

Государственные органы по чрезвычайным ситуациям и чрезвычайным ситуациям отмечают, что количество погибших в результате ЧП может возрасти. К поискам подключились ВВС страны.

Представитель Национального управления по управлению стихийным бедствиям (NDMA) рассказал, что из-за сильных осадков и снега, поддерживать связь со спасателями, которые пытаются спасти альпинистов, крайне сложно.

«Курсор» писал ранее, что лавина в австрийской провинции Тироль унесла жизни по меньшей мере четырех человек в пятницу. По данным поисково-спасательных служб, один человек пропал без вести.

Еще мы писали, что на Доломитовых Альпах в Италии обрушился ледник Мармолада, который забрал жизни по меньшей мере 6 туристов, еще 8 получили травмы.

Напомним, что израильский спортсмен Йонатан бен Моше Таранго погиб во время прыжка в вингсьюте возле горного курорта Курмайор в Итальянских Альпах.