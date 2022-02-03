Врач сообщает, что волна Омикрона в Израиле ещё продолжается

«Сказать, что пик волны Омикрон позади, — это все равно, что сказать, что война окончена, когда идут сражения на севере и юге», — говорит профессор Дрор Меворах, глава отделения COVID-19 в Хадассе Эйн Керем.

Профессор Дрор Меворах, заведующий отделением коронавируса в медицинском центре «Хадасса Эйн-Керем», сообщил «Израилю ха-йом», что, по его оценке, пик волны Омикрон COVID-19 продлится еще две-три недели.

Об этом сообщает Israel National News.

«Битва все еще идет в полную силу, и бремя несут на себе больницы и медицинские клиники», — сказал профессор Меворах. «Это если бы были тяжелые бои на Голанских высотах и ​​на юге Израиля, и люди в тылу сказали, что война окончена. Коронавирус все еще здесь и продолжается».

Что касается его собственной больницы, профессор Меворах сказал: «У нас никогда не было ничего подобного до сих пор. Во время третьей волны, когда у нас было больше всего госпитализаций, в «Хадассе» было шесть палат. Сегодня во всех палатах госпитализировано около 150 человек. Они приходят и уходят гораздо чаще, чем в прошлом».

«За последние два года мы в «Хадассе» вылечили почти 7000 пациентов с коронавирусом, 1500 из них только за последний месяц. На этой неделе мы побьем рекорд в 1200 серьезных случаев. Это правда, что Омикрон мягче, но когда так много инфицированных, число серьезных случаев также растет».

Когда его спросили, верит ли он, что коронавирус исчезнет, ​​он сказал: «Я настроен очень оптимистично. Возьмем испанский грипп, который заразил треть населения мира и исчез через три года. SARS также исчез 17 лет назад, менее чем через год — и никто не понял как.»

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что треть учеников в каждом классе будут инфицированы Covid-19.

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