Израильские ученые разработали новую технологию очистки питьевой воды

Доктором Ади Радиан и ее пост-докторант Самапти Кунду разработали инновационный способ по очистке воды от опасных загрязнений, а именно — от ядовитых синтетических фторорганических химикатов (PFAS).

Об этом сообщает пресс-служба Техниона, ссылаясь на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале «Chemical Engineering Journal».

PFAS — это семейство крайне проблемных загрязнителей, также известных как «вечные химикаты» из-за их стабильности и стойкости к окружающей среде. Эти вещества можно найти в большом количестве продуктов, включая тефлоновое покрытие для сковородок, пену для пожаротушения, антипирены и водоотталкивающие добавки.

Они попадают в грунтовые воды различными путями, в том числе благодаря сельскохозяйственному орошению с использованием очищенных сточных вод и просачиванию в почву противопожарных веществ.

PFAS остается в земле на достаточно длительный промежуток времени, что может привести к загрязнению водоемов и питьевых источников.

На данный момент используется достаточно простой метод очистки от этого типа загрязнения — абсорбция, однако, к сожалению, он недостаточно эффективен — химикаты не уничтожаются, а лишь переносятся на абсорбенты, что требует дополнительных усилий для утилизации.

Кроме того, существует новый метод очистки PFAS путем применения окисления либо целевых полимеров, эффективно собирающих опасные загрязнители. Однако такой подход тоже не давал удовлетворительного результата.

Исследователи Техниона проверили возможность объединения этих двух методов — сначала отделение PFAS специальными полимерами, а затем применение процессов окисления для их ликвидации.

Полученные данные свидетельствуют о том, что правильное планирование дает высокий результат в широком диапазоне кислотности (pH) и солености, позволяя удалить семь типов PFAS — даже если все они находятся в одной единице жидкости — с эффективностью, приближающейся к 90%, в течение нескольких минут

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