Ученые предупредили, что на Земле произойдет неизбежная глобальная катастрофа

Специалисты изучили более 400 климатических сценариев и пришли к неутешительным выводам.

Группа ученых из Потсдамского института изучения климатический изменений предупредила о том, что на Земле неизбежно произойдет катастрофа.

Об этом сообщает издание Phys.org.

В статье сказано, что эксперты изучили около 400 климатических сценариев, из которых 50 дадут возможность избежать повышения температуры на поверхности Земли выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию. Именно такое потепление, как считают эксперты, приведет планету к настоящему экологическому апокалипсису.

Из всех предложенных учеными вариантов только 20 предполагают реалистичные варианты смягчения тех последствий, которые, как говорят эксперты, неизбежны. Среди них масштабная высадка деревьев, а также сильное снижение доли углерода в атмосфере.

Последнее – не только технологическое, но и политическое решение, так как многим людям придется изменить образ жизни. Как отмечают авторы исследования «оно того стоит».

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