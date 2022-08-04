Израильские ученые разработали перезаряжаемую кремниевую батарею

Ученые из Израильского технологического института — Техниона разработали кремниевую перезаряжаемую батарею для стационарных аккумуляторов.
Исследователи пояснили, что она разряжается с напряжением 1,1 В, а заряжать ее нужно при напряжении 1,5 В.
Батарея состоит из кремниевого анода с катодами, она осуществляет перезарядку с помощью гибридных электролитов. В этой конструкции кремний растворяется по мере разрядки АКБ, а при зарядке, наоборот, осаждается элементарный Si.
Описанная конструкция, по словам ученых, является переходным этапом к устройствам с более высокой удельной энергией, рассчитанных на потребителей с низким энергопотреблением.
«При разряде на аноде происходит электрическое растворение Si, а на катоде восстанавливаются растворенные галогениды», — пояснили ученые.
В ходе экспериментов все компоненты объединили боксе, заполненном аргоном, подготовив электроды из кремниевых пластин n-типа 4». Через три часа опытов, ученые проверили систему на возможные утечки с помощью платиновой фольги.
Спустя нескольких циклов батарея показала эффективность в 80%, но элементы постоянно изнашивались.
Ученые Техниона описали происходящие процессы в статье Перезаряжаемые кремниевые окислительно-восстановительные батареи «.
«Выполнимость новой конструкции прокладывает путь для устройств с более высокой удельной энергией, ориентированных на сегменты приложений с низким энергопотреблением. Эти результаты, несомненно, требуют дальнейшего изучения и оптимизации электролитов», — сказали они.
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