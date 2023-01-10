Израильские ученые сделали важное заявление о бустерах для борьбы с Омикроном

Согласно недавно опубликованному исследованию, новые бустеры для борьбы с Омикроном позволили сократить на 81 процент госпитализаций COVID среди израильтян в возрасте 65 лет и старше.

Исследование новых прививок Pfizer, выпущенных летом, показало, что они снизили риск смерти в этой демографической группе примерно на 86%. Однако, поскольку среди тех, кто принимал бустеры, был только один летальный исход, эта цифра считается менее надежным показателем эффективности, чем статистика госпитализации.

Исследование, опубликованное в Интернете 3 января, но еще не прошедшее рецензирование, является первой в мире крупномасштабной оценкой «бивалентных» прививок.

«Суть в том, что если вам 65 лет и старше, ревакцинация может дать вам дополнительную защиту, — сказал в понедельник The Times of Israel доктор Ронен Арбель, автор исследования. — Эта дополнительная защита дополняет предыдущие прививки и может уберечь вас от госпитализации и спасти вашу жизнь».

Он сказал, что, хотя исследование было сосредоточено на вакцинах Pfizer, оно также является причиной для оптимизма в отношении Moderna, поскольку технология аналогична, а прививки, как правило, имеют одинаковую эффективность.

В исследовании бивалентные бустеры названы «эффективным и важным инструментом» для снижения рисков смерти и заболеваний от COVID в возрастной группе старше 65 лет. Арбель сказал, что оно имеет «глобальное значение», и надеется, что исследование подчеркивает ценность бустеров для политиков и представителей общественности.

Арбель, исследователь из «Клалит» и колледжа «Сапир», входит в группу ученых, с которыми консультировались политики, прежде чем они одобрили третью и четвертую прививки.

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