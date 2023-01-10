«Будьте наготове»: эксперт ВОЗ предупредила о смертельной мутации из-за всплеска COVID-19 в Китае

По словам профессора Дорит Ницан, всплеск случаев COVID-19 в Китае повышает вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые могут быть более заразными или смертельными, чем нынешняя.

Бывший региональный директор по чрезвычайным ситуациям в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения теперь вернулась в Израиль, где она работает директором магистерской программы по экстренной медицине в Школе общественного здравоохранения Университета Бен-Гуриона. Она также является председателем новой школьной программы «Продовольственные системы, единое здоровье и устойчивость».

Согласно сообщениям китайских чиновников здравоохранения в зарубежных СМИ, почти 250 миллионов человек в Китае могли заразиться COVID-19 только за первые 20 дней декабря, и это число только продолжает расти. С открытием Китая и возобновлением международных поездок вирус, вероятно, распространится далеко за пределы региона, что повысит вероятность появления новой мутации.

«В Китае миллиарды людей, и вирус циркулирует, — сказала Ницан The Jerusalem Post. — Это, вероятно, приведет к новому варианту. Мы не знаем, что это будет. Но мы должны быть готовы и бдительны».

На своей предыдущей должности Ницан играла ключевую роль в мировых ответных мерах на пандемию COVID-19: разработке вакцин, лекарств, экспресс-тестирования и мобилизации ресурсов.

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