Таблетки для лечения рака: стало известно об очередном прорыве израильских ученых

Израильские ученые спешат создать первую в мире иммунотерапию в виде таблеток для лечения рака.

Израильские ученые разрабатывают пероральную иммунотерапию рака и ожидают, что это будет первое подобное лекарство, доступное для использования.

Основным препятствием для пероральных доз, которые можно было бы принимать дома, является то, что антитела, образующие иммунотерапевтические препараты, не выживают в кишечнике.

Исследователи из Тель-Авивского университета вместе с коллегами из Лиссабонского университета разработали синтетическую молекулу, которая, по их словам, выполняет работу иммунотерапии на основе антител. Это одна из нескольких попыток оральной иммунотерапии рака.

Израильско-португальская команда опубликовала рецензируемое исследование своего прорыва в журнале ImmunoTherapy of Cancer.

Статья показала, что команда успешно протестировала свою молекулу in vitro, а также на опухоли человека в специальной лабораторной модели.

Потенциальное лекарство появится через годы, так как необходима дальнейшая разработка с последующим тестированием на людях, но один из исследователей, профессор Ронит Сачи-Файнаро, глава Центра исследований биологии рака Тель-Авивского университета, сказал The Times of Israel, что теоретическое исследование имеет большое значение.

«Это важно, так как новые молекулы имеют много преимуществ. Их можно вводить перорально, они дешевле в производстве, чем антитела, и проникают в большее количество областей опухоли, чем могут достичь антитела», — сказала она.

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