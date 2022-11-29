Британские исследователи смогли вырастить глаза в пробирке

Исследователи из Университетского колледжа Лондона смогли вырастить в пробирке мини-глаза — органоиды сетчатки из столовых клеток здоровых доноров и незрячих людей.

Об этом сообщает Stem Cell Reports.

За последние годы медики научились получать органоиды разных тканей, ученым уже удавалось выращивать мозг и сосуды. Теперь к этому списку добавились глаза.

Специалисты планируют использовать искусственные глаза для изучения синдрома Ушера – тяжелого генетического заболевания, вызывающего глухоту и слепоту.

Ученые уже получили модели сетчатки как от здоровых доноров, так и от пациентов с этим синдромом, которые являются носителями соответствующей ДНК. Теперь исследователи собираются сравнить экспрессию их генов, чтобы лучше понять, как у больных происходит деградация зрения.

«Курсор» писал ранее, что в рамках изучения способов борьбы с потерей зрения исследователи применили новую технологию. Впервые в истории им удалось создать искусственные сетчатки глаза.

Еще мы писали, что ученые из Австралии смогли улучшить зрение овцам путем вживления им бионических глаз поверх сетчатки. Специальное устройство называется Phoenix 99. Оно транслирует картинку из микрокамеры на сетчатку глаза в виде электрических сигналов.