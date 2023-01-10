Израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона

Результаты израильского исследования показали, что новая вакцина против штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» весьма эффективна. Ее провели на группе испытуемых в возрасте старше 65 лет.

Дополненная вакцина была выпущена летом. Риск смерти в этой группе после проведения прививки снизился примерно на 86 процентов. Однако, поскольку среди тех, кто принимал бустеры, был только один летальный исход, эта цифра считается менее надежным показателем эффективности, чем статистика госпитализации. А количество госпитализаций после заражения коронавирусом снизилось на 81 процент.

Исследователи проанализировали анонимные данные обо всех членах «Клалит» в возрасте 65 лет и старше, получивших первоначальные вакцины против коронавируса — более 500 тысяч человек. Они сравнили количество госпитализаций и смертей между теми, у кого была иммунизация, и теми, у кого ее не было с 24 сентября, когда обновленные вакцины стали применяться в Израиле.

Ученые говорят, что данные являются обнадеживающими для всего мира. Бустер получил одобрение без обширных клинических исследований, но сейчас можно говорить о его эффективности. Исследовалась вакцина Pfizer, но есть достаточная уверенность в том, что бустер Moderna работает аналогично.

«Курсор» писал ранее, что в ВОЗ опасаются, что миру может серьезно угрожать новый штамм коронавируса. По оценкам специалистов, уже в ближайшие месяцы он может спровоцировать волну заболеваемости.

Еще мы писали, что по мере роста числа случаев COVID в Китае и других странах мира появляется еще один новый вариант: XBB. Подвариант Omicron, XBB, появился в Индии еще в августе и с тех пор распространился по всему миру