В ВОЗ заявили о возможной новой волне COVID-19

Сейчас специалисты пытаются оценить опасность нового штамма, а также его способность противостоять вакцинам.

В ВОЗ опасаются, что миру может серьезно угрожать новый штамм коронавируса. По оценкам специалистов, уже в ближайшие месяцы он может спровоцировать волну заболеваемости.

Об этом пишет Politico.

Речь идет о штамме заболевания — Omicron XBB.1.5. Его уже обнаружили в 29 странах на нескольких континентах. Технический специалист ВОЗ по Covid-19 Мария Ван Керхове отметила быстрый рост заболеваемости в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где новый штамм быстро заменил другие циркулирующие подварианты.

В то же время, специалисты не могут дать однозначный ответ о тяжести заболевания, вызванного данным вирусом, отметила она.

Кроме того, ученые пока не могут ответить на опрос насколько эффективны вакцины против нового подвида и опасен ли он для тех, кто уже переболел.

По словам Ван Керхове, сейчас эксперты анализируют серьезность нового штамма. Отчет будет опубликован в ближайшие дни.

Ранее Курсор писал, что в США доминирует новый вариант COVID-19. XBB является подвариантом штамма Omicron.

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