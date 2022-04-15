Израильские университеты вошли в ТОП-100 лучших учебных заведений мира

Согласно рейтингу, составленному Academicinfluence.com, Еврейский университет в Иерусалиме занимает 18 -е место среди лучших университетов мира, уступая Гарварду, Оксфорду и Массачусетскому технологическому институту, но оказался выше Лондонской школы экономики и Калифорнийского технологического института.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Тель-Авивский университет также попал в список, заняв 29 -е место. Израильские элитные научно-технические институты, Научный институт Вейцмана и Израильский технологический институт Технион, заняли 96 -е и 97 -е места соответственно.

Academicinfluence.com использует технологию машинного обучения, которая измеряет влияние школы через ее студентов, преподавателей, сотрудников и выпускников. Анализируя массивные источники данных, такие как Wikipedia, Crossref и Semantic Scholar, InfluenceRanking Engine создает карту академического влияния.

«AcademicInfluence.com поздравляет колледжи и университеты, которые возглавляют наши рейтинги. Эти высшие учебные заведения продолжают оказывать глобальное и национальное влияние благодаря выдающемуся качеству своих преподавателей, сотрудников и выпускников. Студенты, которые хотят изменить мир, могут начать обучение в любой из этих лучших школ», — заявил говорит доктор Джед Макоско, директор сайта AcademicInfluence.com и профессора физики Университета Уэйк Форест.

Ранее Курсор писал, что Блумберг запустил в Тель-Авивском университете образовательную программу для израильских мэров. Создатели программы надеятся, что она станет толчком к предоставлению более качественных муниципальных услуг гражданам во всем географическом и демографическом спектре.

Кроме этого, сообщалось, что в университете в Герцлии хотят открыть медицинский факультет. Такое решение руководства университета еще должен утвердить Совет по высшему образованию, а также Комиссией по планированию и бюджету и министерством здравоохранения.

Напомним, что Курсор писал, что в Минобразования планируют начать преподавать английский язык в дошкольных учреждениях.