В Минобразования планируют начать преподавать английский язык в дошкольных учреждениях

Ифат Шаша-Битон представила план, согласно которому дети в дошкольных учреждениях будут уделять по 15-30 минут в день на изучение английского языка.

Министр образования Ифат Шаша-Битон продвигает план по началу преподавания английского языка уже в дошкольном возрасте.

В настоящее время изучение английского языка начинается в третьем классе. СМИ отмечают, что в Европе дети часто впервые знакомятся с английским языком в дошкольном возрасте.

Согласно новому плану, дети будут уделять 15-30 минут в день на занятия, связанные с изучением английского языка.

Курсор ранее писал, что масштабная реформа образования сократит количество выпускных экзаменов в старших классах. Министерство образования объявило, что оно проведет крупную реформу израильских вступительных экзаменов, известную как багруйот, сократив количество выпускных экзаменов, которые учащиеся должны сдать, чтобы получить аттестат зрелости по окончании средней школы.

Кроме того, министерство образования и профсоюз учителей достигли соглашения, чтобы избежать забастовки. В соответствии с соглашением, комплекты для тестирования будут распространены среди всех сотрудников школ, все учащиеся специальных учебных заведений пройдут тестирование, за редким исключением, а отчеты родителей о прохождении детьми тестирования будут доступны через портал, контролируемый Министерством образования и сообщаемый профсоюзу учителей.

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