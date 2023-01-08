В Иудее и Самарии увеличилось количество ограблений израильтян

На выходных правоохранители зафиксировали четыре ограбления израильтян, которые прибыли в контролируемые Палестинской администрацией районы.

Полиция сообщает о всплеске числа ограблений израильтян в оккупированных ПА Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Jewish Press.

Так, на выходных правоохранители зафиксировали четыре ограбления израильтян, которые прибыли в контролируемые Палестинской администрацией районы по делам.

В частности, в полицию поступили четыре разных сообщения от израильтян, приехавших в деревни Калькилия и Наби-Элиас в Самарии, а также в деревне Нилин возле Рамаллы. Все прибыли в эти районы за покупками.

По данным полиции, никто из израильтян не пострадал, и все они были эвакуированы из оккупированных районов ПА Силами обороны Израиля.

Предварительное расследование показало, что в одном из случаев, в Наби-Элиасе, автомобиль был украден, когда израильский водитель оставил двигатель на холостом ходу, направляясь в одно из местных предприятий.

Все кражи произошли в районах Иудеи и Самарии, обозначенных как зоны А и Б.

Как известно, зона А находится под полным административным контролем и контролем безопасности Палестинской администрации. В то же время в зоне Б административная юрисдикция принадлежит Палестинской автономии, но ответственность за безопасность несет Израиль.

«В поисках выгодной сделки многие израильтяне отправляются в зоны А и Б, чтобы делать покупки, торговать, ремонтировать свои автомобили и обедать в ресторанах. Однако многие становятся жертвами нападений, грабежей и других угрожающих ситуаций. Полиция советует израильтянам не наведываться в зоны A и Б», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что арабы из ПА нередко используют украденные автомобили для террористических атак. Так, во время контртеррористического рейда 29 декабря 2022 года израильские солдаты захватили 21 угнанный автомобиль в одной из деревень недалеко от Хеврона.

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