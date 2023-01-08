В Хевроне арестован разыскиваемый с целым арсеналом оружия

Правоохранители конфисковали у подозреваемого в причастности к террористической деятельности ряд единиц оружия, в том числе автомат Калашникова.

В Хевроне силы ЦАХАЛа и Шин Бет в ночь на воскресенье, 8 января, задержали разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщает портал kikar.co.il.

Отмечается, что правоохранители конфисковали ряд единиц оружия, в том числе два пистолета, два автомата M16 и автомат Калашникова.