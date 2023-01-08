В Хевроне арестован разыскиваемый с целым арсеналом оружия

11:13, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
оружие фото
Фото: Pixabay

Правоохранители конфисковали у подозреваемого в причастности к террористической деятельности ряд единиц оружия, в том числе автомат Калашникова.

В Хевроне силы ЦАХАЛа и Шин Бет в ночь на воскресенье, 8 января, задержали разыскиваемого человека, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Об этом сообщает портал kikar.co.il.

конфискованное оружие фото

Пресс-служба ЦАХАЛа

Отмечается, что правоохранители конфисковали ряд единиц оружия, в том числе два пистолета, два автомата M16 и автомат Калашникова.

«Арестованный подозреваемый и конфискованные средства боевого применения переданы силовикам для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении.

конфискованное оружие фото

Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщал Курсор, в ночь на субботу, 7 января, на КП «Джамале», расположенном севернее Дженина, по военнослужащим ЦАХАЛа был открыт огонь со стороны палестинских террористов.

Стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате происшествия никто из израильских военнослужащих не пострадал. Солдаты открыли ответный огонь и попали по машине. С палестинской стороны также не поступало сообщений о раненых.

«Курсор» писал ранее, что за прошлый год Армия обороны Израиля потеряла 44 военнослужащих (в это число входят солдаты срочной службы, контрактники и резервисты). Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель смертности за последние пять лет.

Еще мы писали, что в ходе ночной операции ЦАХАЛа в районе Бейт-Лехема палестинцы открыли огонь по израильским военным. В результате ответного огня был убит 16-летний палестинец.

Напомним, что военная прокуратура предъявила обвинения троим солдатам ЦАХАЛа из 401-й бригады бронетанковых войск. Им инкриминируется нападение на националистической почве при отягчающих обстоятельствах.

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