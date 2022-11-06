ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян

В Самарии арабы атаковали камнями израильтян, проезжавших по шоссе. Прибывшие на место силы безопасности провели операцию по устранению беспорядков.

В субботу, 5 ноября, поздно вечером арабские террористы атаковали камнями автомобили с израильскими номерными знаками на шоссе 60, недалеко от деревни Синджил в Самарии.

Об этом сообщает 7kanal.

Действовавшие в этом районе бойцы 890-го батальона бригады «Цанханим» быстро прибыли на место происшествия. Силы безопасности открыли огонь по нападавшим.

В результате был убит один террорист. Также еще один арабский экстремист получил тяжелое ранение. Ему оказали необходимую помощь военные медики, после чего передали для дальнейшего содержания под арестом.

Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды большой партии наркотиков. Злоумышленники пытались переправить товар из Египта на территории региональной бригады Паран.

Также редакция информировала о стрельбе в Кирьят-Арбе: стало известно о состоянии девочки, получившей ранение в голову.

Напомним, ранее наш сайт сообщал, что 3 ноября в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила девочка-подросток, которая вместе с подругой шла по улице.

Также мы писали, что в Рахате между двумя семьями произошла ожесточенная драка. В бедуинском городе Рахат на юге Израиля произошла драка между двумя семьями, сообщила израильская полиция в пятницу.

Появились новые детали инцидента с военнослужащей ЦАХАЛа в аэропорту Ирана. Представители Моссада связались с военнослужащей, дав ей необходимые инструкции, и она попыталась не привлекать к себе никакого внимания.