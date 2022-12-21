Израильские врачи провели уникальную операцию, что спасло ребенка от «катастрофы»

Родители малыша «были в шоке», когда узнали о возникшей проблеме с его здоровьем.

Израильские врачи успешно удалили мозговую ткань из носа 2-летней девочки, чтобы предотвратить «катастрофу».

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Ребенок восстанавливается после редкой операции, которая провели после того, как врачи обнаружили, что часть его мозговой ткани соскользнула к ее носу, что подвергло ее риску «катастрофической» инфекции.

Родители двухлетней девочки из Кирьят-Малахи были шокированы, когда проверили заметную синюю отметину, которая всегда была на ее переносице, и сказали, что это мозговая ткань. И они были обеспокоены, узнав, что это означает, что носовая инфекция может быстро распространиться на мозг, вызывая менингит и потенциально угрожая ее жизни.

«Мы видели, что на носу что-то было, но не предполагали, что там застрял мозг. Когда нам рассказали о находке, мы были в шоке. Теперь мы чувствуем, что только что получили здоровье нашей дочери в подарок, и мы благодарны», — сказала ее мать.

Энцефалоцеле является редкими дефектами нервной трубки, которые возникают, когда канал, соединяющий головной и спинной мозг, не полностью закрывается во время беременности. Они возникают в виде выступов на лице, носу или задней части черепа и обычно диагностируются и удаляются сразу после рождения.

Врачи не подозревали, что отметина на носу девочки была энцефалоцеле. Она всегда была здоровой и бодрой, поэтому медики мало внимания уделяли отметке. Но мать хотела узнать больше, поэтому обратилась к другим специалистам.

Когда девочке исполнилось два года, мать отвезла ее на рентгенографию в медицинский центр Шаарей Цедек в Иерусалиме. Специалисты отделения нейрохирургии в сотрудничестве со специалистами отделения диагностической радиологии обнаружили, что врожденное структурное изменение привело к тому, что часть мозговой ткани и жидкости малыша попала в полость носа.

Доктор Нево Маргалит, который провел операцию и теперь публикует подробности, потому что пациент хорошо поправляется после 3-месячного осмотра, сказал, что это связано с герметизацией черепа.

«Во время операции череп был вскрыт, и мы, по сути, заткнули отверстие в нижней части черепа. Другими словами, мы закрыли дно черепа там, где было удержание, предотвращая прохождение ткани внутрь или наружу. Важность этого заключается в том, что он блокирует проникновение инфекции в мозг. Нос — не стерильное место, и без этой операции может быть катастрофическая инфекция», — заявил он.

По его словам, если бы девочке не поставили диагноз, то со временем инфекция носовой полости могла перерасти в область мозга и вызвать менингит. К счастью, все обошлось и ребенок постепенно восстанавливается.

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