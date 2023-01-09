Израильские врачи вызвались помочь защитнику Украины, потерявшему зрение на фронте

Украинский защитник Максим Бондаренко получил на поле боя сложные повреждения глаз. После этого он провел почти три месяца в больницах, пережил 6 операций, но зрение к нему пока не вернулось. Шанс парню дали врачи из Израиля.
Об этом пишет ТСН.
Сейчас у Макса глазные протезы и специальные линзы, но он ничего не видит. Зрительный нерв у него остался целым, а вот сетчатка разорвана.
Беда случилась, когда 22 июня боец с побратимами корректировали огонь, по вражеской колонне, которая двигалась в направлении Лисичанска. Враг постоянно накрывал ребят артиллерией.
«В какой-то момент взрыв, а дальше я помню, как пытаются оказать помощь», – рассказал Максим.
Как выяснилось, парень получил серьезнейшие ранения глаза. Почти три месяца медики делали все возможное, чтобы восстановить зрение Максима.
Израильские врачи вызвались помочь военному. Они считают, что шансы есть и готовы предоставить медицинскую помощь Максиму. Осмотр, лечение, равно как и поездка будут стоить больших денег. Для семьи Максима это сейчас неподъемная сумма. Так что друзья, коллеги и побратимы через соцсети уже начали сбор средств для семьи защитника. «Курсор» надеется, что к сбору присоединятся и тысячи украинцев.
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