Израильские врачи вызвались помочь защитнику Украины, потерявшему зрение на фронте

Украинские врачи сделали все, что смогли, но шанс на возвращение зрения пока могут дать только медики из Израиля.

Украинский защитник Максим Бондаренко получил на поле боя сложные повреждения глаз. После этого он провел почти три месяца в больницах, пережил 6 операций, но зрение к нему пока не вернулось. Шанс парню дали врачи из Израиля.

Об этом пишет ТСН.

Сейчас у Макса глазные протезы и специальные линзы, но он ничего не видит. Зрительный нерв у него остался целым, а вот сетчатка разорвана.

Беда случилась, когда 22 июня боец с побратимами корректировали огонь, по вражеской колонне, которая двигалась в направлении Лисичанска. Враг постоянно накрывал ребят артиллерией.

«В какой-то момент взрыв, а дальше я помню, как пытаются оказать помощь», – рассказал Максим.

Как выяснилось, парень получил серьезнейшие ранения глаза. Почти три месяца медики делали все возможное, чтобы восстановить зрение Максима.

Израильские врачи вызвались помочь военному. Они считают, что шансы есть и готовы предоставить медицинскую помощь Максиму. Осмотр, лечение, равно как и поездка будут стоить больших денег. Для семьи Максима это сейчас неподъемная сумма. Так что друзья, коллеги и побратимы через соцсети уже начали сбор средств для семьи защитника. «Курсор» надеется, что к сбору присоединятся и тысячи украинцев.

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