Украинские военные ликвидировали сына представителя кадырова: в сети появилось фото

В Украине, на запорожском направлении бойцы ВСУ ликвидировали 34-летнего сына представителя кадырова*.

Об этом в Телеграме сообщает представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, 34-летний Джамбулат Заураев отправился на войну в Украину как доброволец в составе так «TikTok-войск». Так называют кадыровцев потому, что вместо реального участия в боях, они зачастую появляются на захваченных рф территориях и снимают «героические» видеоролики для соцсетей.

Братчук добавил, что отец оккупанта подтвердил гибель сына «на спецоперации».

Ранее стало известно, что на временно захваченных Мелитопольщине и Херсонщине назначили нового смотрителя — племянника кадырова. Он контролирует местных предателей, которым россияне не доверяют.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!