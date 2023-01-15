Израильские железные дороги сообщили о самой дорогой потере, найденной в поезде в 2022 году

В Израильских железных дорогах подвели итоги 2022 года и рассказали, какую потерю с наибольшей финансовой ценностью они обнаружили.
Так, чек на общую сумму в один миллион шекелей был утерян на иерусалимской станции Ицхак Навон и возвращен хозяину через день.
В течение года сотрудники отдела и волонтеры вернули более 9200 утерянных вещей.
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Кроме того, техническое обслуживание поездов в Шаббат будет сокращено ‒ Регев.