Израильских путешественников предупредили о неожиданной опасности на одном из самых популярных пляжей Европы

Каждый день как минимум 15 туристов кусает рыба.

Ежедневно не менее 15 человек приезжают в различные клиники возле пляжей испанского курортного города Бенидорм, чтобы получить медицинскую помощь от ран, полученных в результате нападения рыб.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

Отдыхающих на городских пляжах и других пляжах провинции Аликанте недавно предостерегли от нападения рыб вида под названием чернохвостая облада, размер которой достигает до 30 сантиметров. Это серая рыба с оранжево-коричневым хвостом, которую привлекают бородавки, небольшие язвочки на коже и родинки, преимущественно у пожилых людей. Когда рыбы узнают такого пловца, они просто атакуют его.

Согласно сообщениям испанских СМИ, это очень широкое явление, о котором часто предупреждают на многих пляжах Бенидорма и других прибрежных районов страны, таких как Коста-Брава и Каталония. По мнению экспертов Климатологической лаборатории Университета Аликанте, вина за тревожное явление лежит на температуре моря.

Объясняется это тем, что высокая температура моря, достигающая 29-30 градусов по Цельсию, усиливает обмен веществ рыб, что значительно усиливает их голод. Следует отметить, что о некоторых явлениях такого типа уже сообщалось в прошлом, но ситуация тогда не достигала нынешних масштабов.

Первые доказательства такого нападения были получены в августе 2017 года, и с тех пор стало ясно, что рыбы нападают на людей в глубоких водах моря, однако в этом году большая часть атак совершается на пляжах, расположенных ближе к морю, то есть в районе, где отдыхают туристы, что свидетельствует о том, что эти рыбы не боятся человека.

Представитель Департамента морских видов Испании прокомментировал нападения, заявив, что «эта рыба привыкла к тому, что ее кормят туристы, поэтому она не боится людей. Что касается самих нападений, то здесь может быть причина в скученности этих рыб из-за необходимости питаться, и поэтому рыбы не только не убегают от людей, но и нападают на них».

Курсор писал, что еще один популярный город Европы вводит для туристов плату за въезд.