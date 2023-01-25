Израильский бренд отзывает десятки продуктов из-за обнаруженной сальмонеллы

Израильская компания «Эден», которая занимается производством халвы и тхины отзывает из продажи около 30 товарных наименований, потому что в них обнаружена сальмонелла.

Бактерию нашли специалисты из службы контроля качества на заводе «Эден» в продукции, которая была еще не отгружена на продажу, но после сообщения об инциденте, представители минздрава провели более детальную проверку товаров, поступивших на прилавки магазинов. И в них была обнаружена сальмонелла.

Оказалось, что завод, который производит продукцию, находится в ненадлежащем санитарном состоянии. В связи с этим минздрав временно закрыл его, до устранения недостатков.

Продукты, в частности халва и тхины, изготовленных с 25.12.22 по 15.01.23 будут отозваны с магазинов. По поводу обмена товаров и возврата денег компания просит израильтян обращаться по телефону: 08-9221121.

Отметим, что бактерия сальмонелла при попадании в организм может вызвать неприятные симптомы, в частности нарушение желудочно-кишечного тракта. А у маленьких детей и людей с ослабленной иммунной системой эта бактерия может спровоцировать серьезное заболевание.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения объявило об отзыве 10 различных видов хумуса Sabra, произведенных гигантом пищевой промышленности Osem после того, как сальмонелла была обнаружена на одной из производственных линий.

Еще мы писали, что при проверке службой контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе в упаковке 1 кг от фирмы «Йосси Коэн кацавим».