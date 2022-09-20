В замороженном кебабе популярного производителя обнаружены бактерии сальмонеллы

Производитель изымает продукт из продажи. Потребителей просят не употреблять его и вернуть товар для получения возмещения.

При проверке службой контроля качества продуктов питания Тель-Авивского округа при минздраве были обнаружены бактерии сальмонеллы в замороженном кебабе в упаковке 1 кг от фирмы «Йосси Коэн кацавим».

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Отмечается, что название продукта — кебаб, торговое название — «Йосси Коэн кацавим», объём — 1 кг, даты выпуска — между 7.9.22 и 15.9.22 с последними датами продажи 6.11.22-14.11.22.

«У здоровых людей бактерия сальмонелла может вызывать заболевание, проявляющееся лихорадкой, диареей (иногда с кровью), тошнотой, рвотой и болями в животе. В редких случаях могут возникнуть осложнения. У чувствительных групп населения, таких как маленькие дети, люди с ослабленной иммунной системой и пожилые люди, бактерия может вызвать серьезное заболевание, а иногда даже смерть», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что потребителей, у которых есть продукт с вышеуказанными датами, просят не употреблять его. «Йосси Коэн кацавим» изымает продукт из продажи.

«Отзыв товара осуществляется по согласованию со службой контроля качества продуктов питания при Минздраве. Вы можете вернуть товар и получить возмещение по согласованию с представителем компании по телефону 050-2956660», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, министерство здравоохранения сообщило, что проверка, проведенная на линии по производству сухого молока на израильской компании по производству молочных продуктов Tnuva, выявила заражение сальмонеллой.