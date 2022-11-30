Минздрав объявил о массовом отзыве популярного хумуса из-за заражения сальмонеллой

Продуктовым магазинам приказано снять с полок 10 различных видов хумуса производства гиганта пищевой промышленности Osem со сроком годности 26 декабря 2022 года.

Министерство здравоохранения во вторник объявило об отзыве 10 различных видов хумуса Sabra, произведенных гигантом пищевой промышленности Osem после того, как сальмонелла была обнаружена на одной из производственных линий.

Директива была выпущена для различных видов и вариаций хумуса Sabra, срок годности которого указан 26 декабря 2022 года.

Магазинам было приказано убрать эти продукты со своих полок, а покупателей, которые уже приобрели их, предостерегли от их употребления.

В заявлении министерства здравоохранения говорится, что Osem выявила сальмонеллу в ходе обычного осмотра на одном из своих заводов и считает, что заражение было связано с одним из сырьевых материалов.

Этот отзыв произошел менее чем через неделю после того, как конкурент Osem, Strauss Group, объявила о возобновлении производства на шоколадной фабрике, которая была закрыта на несколько месяцев из-за заражения сальмонеллой.

Многие шоколадные продукты Elite вернулись на прилавки на прошлой неделе после того, как они заметно отсутствовали после массового отзыва в апреле, сообщила компания.

К ним относятся шоколадные батончики и вафли, а также шоколадная паста.

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