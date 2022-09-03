Израильский дипломат шокирован тем, что Марджори Тейлор Грин сравнивала Байдена с Гитлером

Еврейские группы были потрясены высказываниями депутата-республиканца, в которых та назвала президента США «нацистом Джо».

Представитель Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сравнила президента Джо Байдена с Адольфом Гитлером. По мнению израильского дипломата, подобные высказывания разжигают насилие. Также он добавил, что считает циничным использованием нацистских образов и сравнений с Гитлером членом Конгресса США.

Об этом пишет «The Times of Israel».

«Поскольку мы сталкиваемся с ростом антисемитских инцидентов в США и во всем мире, подобная риторика только подпитывает постоянную угрозу ненависти, экстремизма и насилия», — заявил он.

Стоит отметить, что дипломат, который прокомментировал высказывания Тейлор Грин, пожелал сохранить свою анонимность в связи с деликатным характером критики. К тому же, для израильского дипломата крайне необычно высказываться против отдельного американского законодателя, особенно по вопросу, не имеющему прямого отношения к Израилю.

К слову, Грин назвала Байдена Гитлером после его речи, в которой президент США говорил об угрозе демократии со стороны «Дональда Трампа и республиканцев MAGA».

Ранее «Курсор» писал о том, что администрация президента США готовит для одобрения Конгресса проект по поставкам Тайваню оружия, включая ракеты.