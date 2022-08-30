Байден намерен начать поставки оружия Тайваню

Администрация президента США готовит для одобрения Конгресса проект по поставкам Тайваню оружия, включая ракеты, на сумму более миллиарда долларов.

Байден намерен официально согласовать с Конгрессом одобрение продажи оружия Тайваню на сумму около 1,1 миллиарда долларов.

Уже известно, о каком оружии пойдет речь, сообщает Politico.

В пакет войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух».

60 ракет AGM-84L Harpoon Block II имеют стоимость 355 миллионов долларов, 100 тактических ракет «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder оцениваются в 85,6 миллиона долларов. На продление контракта на радар-наблюдения запланировано 655,4 миллиона долларов. Ракетами Sidewinder будут вооружены истребители F-16 американского производства.

После получения согласия Конгресса, документ должны подписать председатель демократов и главный республиканец в комитете по международным отношениям Сената и комитете по иностранным делам Палаты представителей.

Законодатели, по информации Politico, вероятно, одобрят продажу, но все равно процесс согласования займет долгое время.

В комментариях со стороны Госдепартамента было отказано.

Доклад о продаже оружия вышел на фоне продолжающейся напряженности в отношениях с Китаем после недавнего визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай ответил на визит Пелоси 2 августа, направив ракеты, военные корабли и самолеты в море и небо вокруг Тайваня врамках учений, которые продолжаются до сих пор.

Тайвань также провел артиллерийские учения с целью отработки действий при нападении на остров в связи с китайскими военными учениями.

В середине августа правительство США объявило, что начнет официальные двусторонние торговые переговоры с Тайванем.

Ранее Курсор писал, что США оказывают давление на Израиль, чтобы тот выполнил обещание об открытии КПП «Алленби».

Также напомним, мы сообщали, что США наращивают производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS.