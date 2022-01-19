Израильский эксперт по инфекционным заболеваниям: зеленый паспорт потерял актуальность из-за штамма Омикрон

Программа зеленого паспорта была предметом конфликта в стране с начала пятой волны и особенно в последние недели, поскольку страна отправила в изоляцию около 10% израильских студентов.

Израильская система «зеленых паспортов» потеряла актуальность, учитывая заразность штамма Омикрон — самого быстро распространяющегося варианта вируса COVID-19, заявил в понедельник ведущий израильский специалист по инфекционным заболеваниям. «Зеленый паспорт» служит доказательством того, что его владелец был вакцинирован или излечился от вируса COVID-19.

«Люди, подверженные риску (развития тяжелого заболевания), должны быть особенно осторожны, когда они выходят на улицу, особенно в места с большим скоплением людей», — отметила в понедельник во время брифинга профессор Гили Регев-Йочай.

Регев-Йохай, возглавляющая отделы профилактики и контроля инфекций в Медицинском центре Шиба в Тель-ха-Шомер, сделала комментарии во время брифинга, на котором она представила предварительные результаты клинических испытаний по эффективности четвертой дозы вакцины для защиты от штамма Омикрон.

Согласно полученным данным, хотя вакцина по-прежнему обеспечивает защиту от развития тяжелого заболевания, дополнительная прививка, по-видимому, не останавливает инфекцию.

Две недели назад около 154 медицинских работников Медицинского центра Шиба получили четвертую прививку от Pfizer. Неделю назад 120 медицинских работников получили прививку вакцины Moderna после трех доз Pfizer неделей ранее.

Их сопоставили с контрольной группой из примерно 6000 медицинских работников, за которыми наблюдают в больнице с начала кампании вакцинации в Израиле в декабре 2020 года.

Примерно такой же процент работников больниц, получивших четвертую дозу, заразился вирусом, как и те, кто не получил четвертую ревакцинацию.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Южная Корея отправит в Израиль наборы для тестирования на COVID-19.

Южнокорейская компания Seegene Inc. экспортирует в Израиль более пяти миллионов наборов для тестирования на COVID-19.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.