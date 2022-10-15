«Рами Леви» повысили цены во внутригородских филиалах: что подорожало

Стоимость товаров в сети «Рами Леви ба-шхуна» за последний год поднялись на 7%. Аналитики проверили цены на продукты за три дня до Суккота (6 октября) и за аналогичный период прошлого года (17 сентября).

Об этом сообщает издание Themarker/

Сравнение цен на базовую продовольственную корзину в разных торговых сетях показало, что в «Рами Леви ба-шхуна» стоимость товаров самая высокая среди других городских сетей и что по сравнению с прошлым годом они повысились на 7,1%. «Рами Леви шивух ба-шекма» осталась по-прежнему самой дешевой, но цены там тоже подняли на 3,6%.

Для проверки эксперты изучили стоимость 70 товаров. В корзину вошли молочные и макаронные изделия, крупы, средства личной гигиены, алкогольные и безалкогольные напитки и многие другие, при этом учитывались скидочные мероприятия.

Проверка была ориентирована на два сектора — дисконтные сети и сети, которые расположены непосредственно в жилых кварталах.

Аналитики отметили, что продовольственная корзина в «Рами Леви ба-шхуна» в прошлом году стоила 783 шекеля, а в текущем году поднялась до 839 шекелей.

Один из крупных поставщиков продуктов питания сказал, что не стоит ожидать снижения цен на продукты во внутригородских филиалах, поскольку рабочая сила и аренда там выше, да и стоит помнить, что приток сетей в центр города объясняется намерением обеспечить более высокую прибыльность.

«Курсор» писал ранее, что уровень инфляции в Израиле замедлился после того, как августовский индекс потребительских цен упал на 0,3%, что привело к снижению годовой инфляции с 5,2% до 4,6%.

Еще мы писали, что к следующему месяцу в Израиле могут поднять цены еще многие поставщики продовольствия. И повышения вступят в силу после праздников.