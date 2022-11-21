Израильский импортер выплатит компенсацию владельцам трех марок автомобилей

Компания «Кальмобиль», которая является официальным импортером в Израиль автомобилей Hyundai, Mercedes Benz и Mitsubishi, вынуждена предоставить льготы владельцам этих марок из-за коллективного судебного иска.

Об этом сообщает издание Calcalist.

Компромиссное соглашение, которое было достигнуто с истцами, одобрил окружной суд Тель-Авива. В иске было сказано, что в купленных израильтянами автомобилях реальное потребление топлива превышало декларированное производителем.

Речь идет о марках машин Hyundai, Mercedes Benz и Mitsubishi, которые на сентябрь текущего года находятся на гарантии. Владельцам таких автомобилей предложили два варианты компенсации.

Первый состоит в том, что водителям бесплатно на три месяца продлят гарантию на двигатель, трансмиссию и ходовую часть. А второй тип компенсации, касается машин, которые сошли с конвейера с апреля 2011 года по сентябрь 2022 года. Водителям предложат скидку в 17 процентов на ежегодное техобслуживание.

Но, если владельцы транспорта попадают под оба варианты льгот, воспользоваться они могут лишь одним вариантом возмещения ущерба.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле ежегодный техосмотр не прошли почти 35 процентов из 3 миллионов проходивших тесты автомобилей. Но большинство дефектов не являются существенными, и автомобилисты смогли устранить их прямо на месте.

Еще мы писали, если раньше в последние месяцы года в автомобильной отрасли в Израиле устраивали скидки, то в текущем году ситуация немного иная: цены продолжают расти. Стоимость некоторых марок машин в течение 2022 года увеличилась более чем на 10 тысяч шекелей.