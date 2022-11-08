Техосмотр в Израиле: что помешало пройти проверку

В минтрансе рассказали, какие проблемы в техническом состоянии не позволили пройти техосмотр третьей части израильских автомобилей.

В Израиле ежегодный техосмотр не прошли почти 35% из 3 миллионов проходивших тесты автомобилей.

Об этом сообщают Detaly.

Большинство дефектов не являются существенными, и автомобилисты смогли устранить их прямо на месте.

Однако опасения общественности вызывает именно низкий процент отличных результатов.

Для сравнения, в Великобритании с первого раза техосмотр не прошли 22% автомобилей, а в Германии – всего 18%.

По данным минтранса, в прошлые годы этот процент составил 37% автомобилей в 2021 году и 41% в 2020 годах.

К сожалению, есть опасения, что низкий процент прохождения техосмотров связан с тем, что у тестовых центров есть стимул к получению прибыли от ремонта.

Как опубликовал минтранс, самая распространенная неисправность — это «освещение и связь». Ее обнаружили у четверти из примерно 3 миллионов автомобилей. Это неисправности фар: например, перегорела лампа или деформирована пластиковая крышка фары.

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