Израильский исполнитель примет участие в Евровидении-2022 в Турине

Делегация Израиля примет участие в Евровидении 2022 в Турине 10 мая после того, как будут решены проблемы безопасности, вызванные забастовкой Министерства иностранных дел.

Ранее в этом месяце появилась информация, что из-за воздействия забастовки на протоколы безопасности участник Евровидения от Израиля Михаэль Бен-Давид не сможет присутствовать на Евровидении 2022.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Компания благодарит ШАБАК за усилия по решению проблем безопасности, несмотря на трудности, и мы уверены, что Михаэль Бен-Давид будет достойно представлять Израиль на мировой арене», — сообщают источники.

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Профсоюз работников МИД заявил в четверг, что «положение дел с точки зрения санкций в МИД остается прежним».

Курсор писал ранее, что Евровидение 2022: опубликовали логотип и слоган конкурса. В этом году Евровидение пройдет в Италии. Группа Maneskin принесла победу своей стране в 2021 году. В сети появился слоган и логотип конкурса.

Также мы ранее сообщали, что победители Евровидения-2021 выпустили клип в поддержку Украины. Итальянская рок-группа Maneskin выпустила песню в поддержку Украины с названием «StandupforUkraine».