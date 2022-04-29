Израильский исполнитель примет участие в Евровидении-2022 в Турине

Ранее в этом месяце появилась информация, что из-за воздействия забастовки на протоколы безопасности участник Евровидения от Израиля Михаэль Бен-Давид не сможет присутствовать на Евровидении 2022.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Компания благодарит ШАБАК за усилия по решению проблем безопасности, несмотря на трудности, и мы уверены, что Михаэль Бен-Давид будет достойно представлять Израиль на мировой арене», — сообщают источники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Профсоюз работников МИД заявил в четверг, что «положение дел с точки зрения санкций в МИД остается прежним».
Курсор писал ранее, что Евровидение 2022: опубликовали логотип и слоган конкурса. В этом году Евровидение пройдет в Италии. Группа Maneskin принесла победу своей стране в 2021 году. В сети появился слоган и логотип конкурса.
Также мы ранее сообщали, что победители Евровидения-2021 выпустили клип в поддержку Украины. Итальянская рок-группа Maneskin выпустила песню в поддержку Украины с названием «StandupforUkraine».