Израильская делегация не будет участвовать в конкурсе «Евровидение-2022»

Забастовка в МИД помешает обеспечить безопасность делегации из Израиля в поездке в Турино для участия в конкурсе «Евровидение-2022». На данный момент отменяется поездка и участие израильского певца.

Делегация из Израиля не сможет принять участие в песенном конкурсе «Евровидение-2022» из-за забастовки в министерстве иностранных дел.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Певец Михаэль Бен-Давид должен был представлять Израиль на европейском музыкальном конкурсе.

Отсутствие возможности обеспечить безопасность израильской делегации из-за забастовки в МИД не дает возможности выехать на конкурс в Турино.

«Курсор» ранее сообщал, что опубликовали логотип и слоган конкурса Евровидение-2022. В этом году Евровидение пройдет в Италии. Группа Maneskin принесла победу своей стране в 2021 году. В сети появился слоган и логотип конкурса.

Также публиковалось видео, в котором победители Евровидения-2021 выпустили клип в поддержку Украины. Итальянская рок-группа Maneskin выпустила песню в поддержку Украины с названием «StandupforUkraine».

«Курсор» писал, что Михаэль Бен-Давид планирует отказаться от участия в Евровидении-2022. Ранее сообщалось, что певец Михаэль Бен-Давид представит Израиль на Евровидении в 2022 году. Представлять еврейское государство на международном конкурсе он должен был с песней «I.M».

Мы ранее сообщали, что украинский певец Олег Скрипка обратился к израильтянам. Популярный украинский музыкант рассказал о тяжелой судьбе одного из пригородов Киева, а также поблагодарил израильтян за помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией.