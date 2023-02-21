Израильский концерн будет совместно с Индией производить ракеты

Ракета была разработана как для морского, так и для наземного базирования и применения.

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) заключил соглашение с индийской компанией Bharat Electronics Limited (BEL) о производстве ракет LORA на территории этой страны.

Об этом пишет IsraelDefence.

Представитель BEL сообщил, что производство будет развернуто на мощностях компании, а израильская фирма предоставит технологию, добавив, что ракеты LORA уже приняты на вооружение ВМС Индии.

Известно, что они разработаны как для морского, так и для наземного базирования и применения. Ракета движется к цели по баллистической траектории на сверхзвуковой скорости, но может выполнять случайные или запрограммированные маневры уклонения в полете, чтобы уменьшить вероятность перехвата.

«Курсор» писал ранее, что компания Israel Aerospace Industries (IAI) представила GREEN LOTUS (ELI-2139), свою новейшую тактическую многоцелевую мультисенсорную систему, в рамках Eurosatory, ведущей европейской выставки наземной обороны безопасности.

Еще мы писали, что израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) презентовал высокоточную ракету Point Blank с электрооптическим наведением, которую можно носить в солдатском рюкзаке. Вес ракеты составляет 7 килограммов, а длина — 1 метр.

Напомним, что концерн Israel Aerospace Industries представил свой новый беспилотный наземный аппарат, который создан для защиты войск во время миссий. Беспилотник называется REX MK II. Он был представлен на выставке DSEI 2021 в Лондоне.