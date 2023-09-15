Израильский медцентр попал в рейтинг лучших «умных больниц» мира

Больница обслуживает более миллиона пациентов в год.

Американское издание Newsweek назвало медицинский центр Шиба, расположенный в Рамат-Гане, одной из 20 лучших в мире «умных больниц» года.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Медицинский центр присоединился к другим всемирно признанным госпиталям, которые используют технологии инновационным способом.

Шиба — одна из 5 больниц, входящих в топ-20 рейтинга, которые назодятся за пределами США. По сравнению с рейтингом 2022 года, больница опустилась всего на одну строчку в списке — с 13 на 14.

«Мы стремимся продолжать лидировать в разработке и внедрении медицинских инноваций, клинических исследований и лечения для решения медицинских задач предстоящего десятилетия, — сказал в прошлом году профессор Ицхак Крайсс, генеральный директор Медицинского центра Шиба. — Так мы можем предоставить каждому пациенту самое современное, индивидуальное и лучшее лечение».

Шиба считается крупнейшим учреждением такого рода в Израиле и на Ближнем Востоке. Больница, расположенная в районе Тель-ха-Шомер, обслуживает более миллиона пациентов в год, включая 200 000 посещений неотложной помощи, и в ней работают около 1250 врачей, 2300 медсестер и 1500 других медицинских работников.

Медицинский центр Шиба сыграл жизненно важную роль в стимулировании глобальной «умной революции», когда почти три года назад он создал Инновационный центр ARC (Accelerate Redesign Collaborate). Его ускорение усилилось во время недавней пандемии COVID-19 в Израиле, где телемедицина сыграла решающую роль в уходе за пациентами, обеспечивая тем самым революционные решения в области цифрового здравоохранения, которые внедряются в глобальном масштабе.

Согласно нескольким отчетам, опубликованным Министерством здравоохранения, Шиба неизменно входит в число лучших медицинских центров Израиля.

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