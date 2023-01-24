Израильский министр совершил тайный визит в ОАЭ: СМИ узнали причину

Рон Дермер сыграл важную роль в формировании Авраамовых соглашений во время своего пребывания на посту посла Израиля в США, что привело к нормализации отношений между Абу-Даби и Иерусалимом в 2020 году.

Согласно сообщению Walla, в воскресенье министр по стратегическим вопросам Рон Дермер совершил секретный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Israel Hayom.

В отчете говорится, что одной из основных целей поездки было обсуждение возможного визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который должен был посетить Абу-Даби несколько раз, в том числе в 2021 году, когда он последний раз был в канцелярии премьер-министра, но в конечном итоге не совершил поездку.

Ожидалось, что Нетаниягу посетит государство Персидского залива в первые несколько недель своего нового правительства, но поездка была отменена после посещения Храмовой горы в Иерусалиме министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

ОАЭ присоединились к другим арабским странам, осудившим это событие, включая Иорданию, Катар и Саудовскую Аравию, которые выступили с заявлениями, критикующими первое за пять лет восхождение на священное место горячей точки со стороны правительственного министра.

Визит Дермера в ОАЭ является первым визитом члена новой правящей коалиции Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует впервые официально посетить Объединенные Арабские Эмираты. В сообщениях говорится, что визит станет первым визитом Нетаниягу после его возвращения на пост премьер-министра.

Курсор писал, что визит Нетаниягу в ОАЭ перенесен — СМИ. Абу-Даби раскритиковал посещение Итамаром Бен-Гвиром Храмовой горы.