Нетаниягу готов совершить первую официальную поездку в ОАЭ: детали визита

Сообщения о визите появились на следующий день после того, как президент Эмиратов позвонил премьер-министру, чтобы поздравить его с новым правительством.

СМИ сообщают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует впервые официально посетить Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В сообщениях говорится, что визит, который станет первым визитом Нетаниягу после его возвращения на пост премьер-министра, может состояться уже на следующей неделе. В канцелярии премьер-министра информацию не прокомментировали.

В субботу президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его после приведения к присяге правительства.

«Его Высочество выразил стремление к дальнейшему укреплению связей между двумя странами во всех областях, уделяя особое внимание вопросам развития, а также продвигать вперед путь партнерства и мира на благо народов двух стран и общества в целом. регион», — сообщило официальное информационное агентство Emirates (WAM).

Кроме этого, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян позвонил своему недавно вступившему в должность израильскому коллеге Эли Коэну.

Связи между Израилем и ОАЭ были установлены два года назад в рамках Авраамовых соглашений. Нетаниягу должен был посетить ОАЭ через несколько месяцев, но поездка неоднократно откладывалась из-за пандемии, проблем с расписанием и внутренних политических кризисов. В конце концов, он должен был совершить поездку до окончания своего предыдущего пребывания на посту премьер-министра в марте 2021 года, но был вынужден отменить ее, когда Иордания отложила утверждение маршрута его полета над Хашимитским королевством.

В июне 2022 года тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет вылетел в Абу-Даби для встреч по Ирану, а министр иностранных дел ОАЭ Аль Нахайян посетил Израиль в сентябре, чтобы отметить двухлетнюю годовщину Авраамовых соглашений. Он встретился с тогдашним премьер-министром Яиром Лапидом, а также с Нетаниягу. Президент Ицхак Герцог также посетил ОАЭ.

Были опасения, что на отношения между Израилем и страной Персидского залива могут повлиять выборы более жесткого правительства Нетаниягу. Перед прошлогодними выборами ОАЭ предостерегли Нетаниягу от включения ультраправых законодателей Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича в его правительство.

По словам чиновника, министр иностранных дел Эмиратов предупредил, что включение таких экстремистских законодателей в правительство Нетаниягу рискует разрушить отношения с ОАЭ в дополнение к соглашениям Авраама в более широком смысле.

Но Абу-Даби, по-видимому, изменил свое мнение после того, как правый религиозный блок получил большинство в голосовании 1 ноября. В прошлом месяце посол ОАЭ в Израиле Мохамед Аль-Хаджа встретился со Смотричем.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу посетил мероприятие в честь Дня независимости в посольстве ОАЭ. Лидер Ликуда упомянул об историческом мирном соглашении.

Курсор также сообщал, что Герцог завершает свой визит в Бахрейн и Эмираты. По словам президента, ОАЭ являются «центральной базой в движении за мир в регионе».

Наша редакция писала, что, по мнению Герцога, соглашения Авраама «высвободили энергию» между Израилем и арабским миром.