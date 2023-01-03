Визит Нетаниягу в ОАЭ перенесен — СМИ

Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияга в Объединенные Арабские Эмираты, запланированный на следующую неделю, перенесен на февраль.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что сообщения об отсрочке появились вскоре после того, как государство Персидского залива осудило Израиль в связи с утренним посещением новым министром национальной безопасности Итамаром Бен Гвиром Храмовой горы в Иерусалиме.

В то же время соратники Нетаниягу отрицают какую-либо связь между инцидентами, заявляя, что визит был отложен по логистическим соображениям.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу планирует впервые официально посетить Объединенные Арабские Эмираты.

В сообщениях говорится, что визит, который станет первым визитом Нетаниягу после его возвращения на пост премьер-министра, может состояться уже на следующей неделе. В канцелярии премьер-министра информацию не прокомментировали.

В субботу президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его после приведения к присяге правительства.

«Его Высочество выразил стремление к дальнейшему укреплению связей между двумя странами во всех областях, уделяя особое внимание вопросам развития, а также продвигать вперед путь партнерства и мира на благо народов двух стран и общества в целом. регион», — сообщило официальное информационное агентство Emirates (WAM).

Кроме этого, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян позвонил своему недавно вступившему в должность израильскому коллеге Эли Коэну.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу посетил мероприятие в честь Дня независимости в посольстве ОАЭ. Лидер Ликуда упомянул об историческом мирном соглашении.