Израильский министр впервые отправился с официальным визитом в Саудовскую Аравию

В Эр-Рияде Хаим Кац проведет два дня, в ходе которых примет участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях.

Министр туризма Хаим Кац и сопровождающие его лица во вторник, 26 сентября, отбыли в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для участия в конференции Туристической организации ООН.

Об этом информирует портал Globes.

Отмечается, что это первый визит официальной делегации во главе с израильским министром в Саудовскую Аравию.

В ходе визита, который продлится два дня в рамках нормализации контактов между Израилем и Королевством, министр примет участие в нескольких мероприятиях и профессиональных дискуссиях, а также проведет встречи со своими коллегами, уделяя особое внимание коллегам с Ближнего Востока.

Напомним, на днях президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что "спонсируемые США" усилия по нормализации отношений Израиля с арабскими государствами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, не увенчаются успехом. По его словам, люди в арабских странах Персидского залива испытывают "сильную ненависть" к действиям Израиля, и эта "нормализация" была достигнута только под давлением США.

«Идея американцев заключалась в том, что они каким-то образом создают безопасность для сионистского режима, тогда как нормализация отношений некоторых стран с Израилем не обеспечивает безопасности для сионистского режима», - сказал иранский лидер.

Как сообщал Курсор, социологи выяснили, как повлияет соглашение с Саудовской Аравией на рейтинг Нетаниягу. Большинство израильтян (55%) считают, что соглашение Иерусалима с Саудовской Аравией не повлияет на протесты против судебной реформы.

Напомним, Саудовская Аравия выдвинула свои условия для мирного соглашения с Израилем. Главным требованием Эр-Рияда стало урегулирование израильско-палестинского конфликта, которое основывалось на создании двух государств.