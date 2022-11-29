Невероятное достижение: 10 израильских ресторанов вошли в список лучших во всем мире

Больше всего заведений в списке представлено из Тель-Авива.

МИД Франции опубликовало список 1000 лучших ресторанов мира La Liste.

Об этом сообщает Maariv.

Речь идет о международной рейтинговой системе для ресторанов, запущенной в 2015 году президентом и основателем Филиппом Фором. Список составлен на основе компиляции около 200 гастрономических гидов и Мишлен.

В этом году в рейтинге значатся десять ресторанов израильских шеф-поваров, а именно: «La Regence», отель King David, Иерусалим, «OCD» Тель-Авив, «Meshia», Тель-Авив, «Алана», отель Norman, Тель-Авив, «Menta Ray», Тель-Авив, «Claro», Тель-Авив, «Пастель», Тель-Авив, «Хаслон», Тель-Авив, «Чакра», Тель-Авив и «Джордж и Джон», Тель-Авив.

Согласно рейтингу La Liste, ресторан «OCD» Раза Рааба получил высшую оценку с 92 баллами, «Хаслон» Эяля Шани — 78 баллов, а «Машая» Гая Ариша — 88 баллов. Первое место с наивысшим рейтингом заняли рестораны «Franzen», Стокгольм, Швеция, «Guy Savoy», Париж, Франция и «Le Brandin», Нью-Йорк, США – все три с 99,50 баллами.

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