Израильский спортсмен финишировал 6-м в лыжных соревнованиях на Олимпийских играх

Барнабас Соллос, представляющий Израиль на Олимпийских играх в Пекине, говорит: «Для меня большая честь быть здесь, представлять Израиль, и я очень, очень счастлив».

Барнабас Соллос занял шестое место в общем зачете в мужском лыжном двоеборье на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине — это лучший олимпийский результат Израиля по лыжным гонкам, а также его лучшее олимпийское соревнование.

Об этом сообщает Times of Israel.

Соллос, венгерско-израильский лыжник, представляющий Израиль, финишировал вторым в одной из частей соревнований и 11-м в скоростном спуске, что обеспечило ему общее шестое место в четверг со временем 1: 45,04. .

Золото в лыжном двоеборье досталось австрийцу Йоханнесу Штрольцу, который финишировал с результатом 1:43,87, серебро завоевал норвежец Александр Аамодт Кильде, а бронзу завоевал канадец Джеймс Кроуфорд.

«Это была действительно хорошая гонка, мне было очень весело», — сказал Соллос в видеообращении к журналистам после мероприятия. «Занять шестое место — это потрясающе, и я очень счастлив… для меня большая честь быть здесь, представлять Израиль, и я очень, очень счастлив».

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игр-2022.

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