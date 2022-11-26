Израильский стартап представил датчики для улучшения качества строительства

Аппаратно-программная система может предоставлять данные о материалах на строительных площадках в режиме реального времени.

Компания из Тель-Авива, основанная в 2019 году, намерена преобразовать строительную отрасль в стране и начала применять интеллектуальные датчики, которые помогут улучшить качество строительства.

Об этом сообщает Times of Israel.

Используя датчики собственного производства, стартап GreenVibe собирает данные о составе бетона, измеряя такие показатели, как температура, прочность, плотность и влажность во время процесса рецептуры и заливки, чтобы инженеры-строители и руководители проектов по развитию могли принимать более обоснованные решения во время строительства.

Компания заявляет, что ее аппаратно-программная система может предоставлять данные о материалах на строительных площадках в режиме реального времени и предлагать основанные на данных прогнозы качества.

Отмечается, что бетон является наиболее широко используемым строительным материалом в мире, и ожидается, что к 2050 году его использование увеличится в четыре раза по сравнению с существующими 30 миллиардами тонн, которые используются ежегодно. Он дешевый, доступный и простой в изготовлении.

«Курсор» писал ранее, что в рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии Time вошел израильский стартап HiBob. Разработка попала в категорию человеческих ресурсов.

Еще мы писали, что в прошлом году Тель-Авив был объявлен журналом Fortune самым дорогим городом в мире.