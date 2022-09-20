Израильский военный эксперт рассказал, следит ли Генштаб ЦАХАЛа за ходом войны в Украине

«С таким опытом, с таким уровнем планирования и такой блестящей реализацией, сегодня я готов признать, что ВСУ — это первая армия Европы», — сказал эксперт.

Израильский военный эксперт Марк Бабот рассказал для Новини.LIVE о своем взгляде на российско-украинскую войну.

В 1979 году Марк Бабот был призван в армию Израиля, через полтора года стал офицером. Служил в артиллерии, танковых войсках, пехотной дивизии и в Северном военном округе. Принимал участие в Первой ливанской войне, где был ранен.

В 1994-1996 годах был первым секретарь посольства Израиля в Киеве. После возвращения в Израиль назначен заместителем начальника связи Внутреннего округа (Гражданская Оборона), был начальником связи ВМФ. Затем служил командиром батальона связи Генерального штаба. Является специалистом по системам связи, компьютеров, контроля, управления и разведки (C4I).

Издание Новини.LIVE спросило у Бабота, следят ли в израильском Генштабе за ходом войны в Украине.

«Могу это сказать с полной ответственностью: в Генштабе ЦАХАЛа не просто следят, а внимательно изучают опыт этой войны. В военной разведке АМАН есть отдел, который изучает то, что у нас называется «Проблемы за холмом». Ну, то есть, то, что происходит далеко от Израиля и внешне к нему отношения не имеет. В Генштабе есть отделы, которые занимаются не непосредственно тактическими задачами израильской армии, а изучают реальные театры боевых действий в других странах», — отметил Бабот.

Он добавил: «Вот, например, смотрят опыт применения противотанковых средств. Как те же «Джавелины» или NLAW поражают российские танки. И тут возникает вопрос — как эти средства будут работать, например, по нашим танкам «Меркава» последних модификаций. Начинаются испытания, уже есть наставления, приказы, инструкции для экипажей. Берут эти системы и пробуют ими стрелять по «Меркавам». Сейчас два танка новейшей модификации «Меркава-5» отправили вместо действующих войск в испытательный центр как раз для таких проверок».

Он также сказал, что то, что удалось Украине, а именно при помощи Запада создать практическую совершенную систему связи и управления, в которую включены все, кто участвует в войне (ВВС, броня, артиллерия, пехота, разведка) — это то, что удалось создать Израилю. «Все до последнего солдата вписаны в эту систему, и Генштаб может в режиме реального времени видеть, что делает солдат, что видно с его нашлемной камеры, какой у него пульс. Танк едет, а офицер в Генштабе в Тель-Авиве видит на мониторе, где он, что видит наводчик или командир, сколько снарядов в боекомплекте, сколько топлива. И вот Украина — она еще не там, но приближается и это очень правильный вектор развития вооруженных сил», — отметил Бабот.

«С таким опытом, с таким уровнем планирования и такой блестящей реализацией, сегодня я готов признать, что ВСУ — это первая армия Европы», — заключил он.

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