Израильский врач рассказал о драматическом спасении женщины в Турции

Пострадавшая была погребена под завалами в течение двух дней без доступа к еде и воде.

Педиатр Медицинского центра Хадасса доктор Итай Базель рассказал о том, как израильтяне помогают спасать пострадавшее население Турции от разрушительных землетрясений.

Об этом сообщает Jewish Press.

По его словам, посреди ночи его разбудили из-за срочного запроса на оказание медицинской помощи молодой женщине, которую израильской поисково-спасательной команде удалось вытащить из-под обломков обрушившегося здания в Кахрманмараше. Ее нашли живой, но под завалами, ещё днем, и потратили 12 часов, пытаясь вытащить женщину.

Когда специалисты приближались к последним этапам спасения, они вызвали Базеля и другого волонтера United Hatzalah EMT, Йосси Амара, чтобы встретиться с командой.

«Женщина была погребена под завалами в течение двух дней без доступа к еде и воде. Она была очень слаба. Поисково-спасательная группа тыла ЦАХАЛа предпринимала усилия по ее эвакуации, оказывая ей всю возможную медицинскую помощь. Они приложили все усилия, чтобы вытащить ее таким образом, чтобы она могла пережить попытку, принимая во внимание травмы, которые она уже получила во время обрушения, и воздействие последовавших за этим тяжелых элементов», – поделился он.

После освобождения пострадавшей из-под завалов пострадавшей сразу же начали оказывать помощь, пока ее везли в больницу. Поездка в больницу не было быстрой, потому что нужно было добраться до учреждения с достаточным количеством материалов и услуг, находившегося за пределами непосредственной зоны бедствия.

«Наша работа заключалась в том, чтобы убедиться, что она осталась жива после стольких страданий. Нам удалось стабилизировать ее состояние, и по прибытии в больницу мы сразу же перевели ее в травмпункт. Я горжусь тем, что был частью этих усилий и помог этой женщине. Она одна из многих, кто нуждается в нашей помощи, но каждый – это целый мир», – добавил врач.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию.

Помимо этого израильские спасатели назвали «одну из самых шокирующих вещей», возникшую в Турции после землетрясений.