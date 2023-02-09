Израиль на втором месте по числу спасателей, направленных в Турцию ‒ СМИ

Израиль находится на втором месте по численности спасателей, отравленных в Турцию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Израильские специалисты уже спасли 12 человек из-под завалов. Наша страна развернула полевой госпиталь в Турции и начала принимать пострадавших от землетрясения из Турции и Сирии.

Ранее мы рассказывали о крупной добровольной службе неотложной медицинской помощи United Hatzalah, которая отправила в Турцию 25 добровольцем, которые помогают спасать жизни после разрушительных землетрясений. Команда состоит из врачей, медиков, специалистов по поиску и спасению, психотравматологов, работающих преимущественно в Газиантепе.

Некоммерческая организация также доставила на место трагедии 10 тонн медикаментов и средств первой помощи, в том числе одеяла и одежду. Операцию возглавил майор ЦАХАЛа (в отставке) Йосси Коэн, доброволец United Hatzalah, который также является резервистом в подразделении связи Командования тыла.

Команду добровольцев отобрали из 400 членов United Hatzalah, которые захотели отправиться в Турцию. По словам Коэна, «это определенный тип людей», добровольно работающих в местах стихийных бедствий.

«Ущерб от землетрясений огромен. Мы используем все наши знания и силы из предыдущего опыта реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь в спасательных операциях, которые в настоящее время проводятся в Турции», — сказал Дов Майзел, вице-президент United Hatzalah по операциям.

Также специалист назвали «одну из самых шокирующих вещей», которую они увидели в Турции.

«Курсор» сообщал, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.

Помимо этого, в израильской делегации в Турции заявили о спасении из-под завалов рекордного количества людей.