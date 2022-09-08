Израильским пенсионерам рассказали о новой льготе

Совместная инициатива министра туризма Константина Развозова, министра социального равенства Мерав Коэн и Ассоциации израильских гостиниц для пожилых гражданстраны: скидка 20% при бронировании отелей для отдыхав Израиле. Льгота будет предоставляться пенсионерам в течение всего года на заказы номеров с вечера субботы до среды включительно, за исключением праздничных дней. Скидка будет рассчитываться​​ от цены, указанной на момент бронирования.

Недавно отелям и другим туристическим объектам по всей стране было направлено обращение с призывом присоединиться к инициативе и предложить льготы дляпожилых людей в Израиле. Кампания начнется приблизительно через 10 дней: власти проинформируют пожилых людей о льготе и направит их на сайт i-israel, обеспечивающий переход на сайты продаж дляоформления заказа со скидкой.

Президент Ассоциации гостиниц Израиля Ави Ниссенкорн приветствовал старт совместной инициативы, заявив: «Мы гордимся, что принимаем участие в этом важном социальном проекте. Отели всей страны с радостью примут пожилых людей и предоставятим скидки на отдых в будние дни«.

Министр туризма Константин Развозов отметил: «Эта инициатива имеет двойную выгоду: и значительная экономия для израильтян «золотого возраста», и помощь туристической индустрии именно в те дни, когда заполняемость гостиничных номеров ниже. Так мы будем стимулировать нашу экономику, помогать индустрии и позволим пожилым людям отдыхать в Израиле по более доступной цене. Спасибо министру Мерав Коэн за сотрудничество на благо государства Израиль и его граждан».

Министр социального равенства Мерав Коэн сказала: «Я рада начать вместе с министром туризма «Курсор» писал ранее, что сегодня, 7 сентября, крупнейшая израильская торговая сеть Shufersal предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.реализацию этой инициативы. Она объединяет ряд проектов, цель которых — побудить людей выходить из дома: бесплатные спортивные мероприятия, национальная системаволонтерства для пожилых, выезды на природу для пенсионеров и многое другое. Нам очень важно, чтобы пожилые люди могли проводить время вне дома — этоспособствует психическому и физическому здоровью. Верю, что проект приведет к укреплению израильскойтуристической отрасли и сделает отдых в отелях нашей страны более доступным. Благодарю министра туризмаКонстантина Развозова за совместную работу по продвижению этой важной инициативы».

«Курсор» писал ранее, что 7 сентября крупнейшая израильская торговая сеть Shufersal предупредила про отзыв партии «желтой порезанной замороженной фасоли», потому что в одной из упаковок продукта покупатель нашел насекомое.