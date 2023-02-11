Израильское исследование доказало, что выпрямление волос может быть опасным для здоровья

Недавнее исследование иерусалимских врачей доказало, что некоторые салонные процедуры по выпрямлению волос могут вызвать почечную недостаточность. Это и побудило минздрав запретить использование множества продуктов.

Об этом пишет Times of Israel.

Исследователи больницы «Шаарей Цедек» пришли к выводу, что глиоксиловая кислота, которая входит в состав средства для выпрямления волос, может привести к заболеваниям почек. Этот компонент применяется не только для долговременного выпрямления локон, но и содержится во многих косметических средствах, которые используются для укладки прически.

«Мы задокументировали 26 случаев острого повреждения почек за последние три года, и с момента проведения исследования число случаев заболевания в Израиле возросло до 38 человек», — говорится в сообщении.

Пациенты в исследовании испытывали боль в животе, тошноту, рвоту и сыпь на коже головы после использования средств для выпрямления волос. Средний возраст женщин составлял 28 лет, у большинства ранее не было проблем со здоровьем, а одна из них была беременна.

«Никто из них не умер, и повреждение было обратимым, но трое молодых женщин находились на диализе в течение нескольких недель, а некоторым потребовалась инвазивная биопсия почек, так что это серьезно», — отметили исследователи.

Глиоксиловая кислота, содержащаяся в средствах, может проникать через кожу в организм, попадать в кровоток и почки, вызывая их повреждение.

«Курсор» писал ранее, что средства для выпрямления волос, которые содержат глиоксиловую кислоту, запрещены для использования в Израиле. Такое решение было принято министерством здравоохранения.

Еще мы писали, что доктор-дерматолог Ринки Капур рассказал про лучшие домашние средства, с помощью которых можно выпрямить волосы.